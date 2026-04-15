Калининградцы лишились корюшки из-за аномально холодной зимы

В Калининградской области совокупный улов корюшки с начала года не превысил 150 кг из-за аномально холодной зимы. Теперь розничные цены на рыбный деликатес достигли 1 600 рублей за килограмм и сравнялись со стоимостью форели и семги. Об этом сообщил председатель правления «Калининградского областного союза рыболовецких колхозов» Олег Твердохлеб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Твердохлеб подчеркнул, что старт промысла был отложен из-за затяжной и холодной зимы, пишет РБК.

Корюшка начинает нерестовый ход только при прогреве воды выше 4°C, однако в текущем сезоне оптимальный температурный режим сформировался значительно позже обычного. Участники рынка намерены обратиться к научному сообществу для оценки состояния популяции.

Кирилл Конторщиков