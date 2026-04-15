К началу сезона на Кубани введут накопители энергии на 250 МВт

Системы накопления электроэнергии мощностью 250 МВт планируется ввести в эксплуатацию в Краснодарском крае к началу летнего сезона, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, регион остается в фокусе внимания энергетического ведомства на фоне роста потребления электроэнергии в курортный период. После запуска первых накопителей их мощность может быть увеличена для стабилизации нагрузки на энергосистему.

Господин Цивилев также сообщил о планах строительства в Краснодарском крае новой теплоэлектростанции мощностью 470 МВт, которая должна усилить энергоснабжение региона в условиях растущего спроса.

