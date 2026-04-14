Суд в Ростове вынес приговор за призывы к бомбардировке России

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Макеевки Александру Буркову, обвиняемому в экстремистской деятельности и призывах к насилию (ч. 1 ст. 205.2, ч. 1 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Доказано, что Бурков неоднократно размещал в сети интернет сообщения, содержащие призыв к бомбардировке Донбасса, других российских регионов, и призывал к насилию в отношении граждан России. Приговором суда обвиняемому назначено наказание восемь лет колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

