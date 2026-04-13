В Магнитогорске построят жилой комплекс рядом с «Притяжением» за 30 млрд рублей

Рядом с городским курортом «Притяжение» в Магнитогорске возведут жилой комплекс за 30 млрд руб. Проект реализуют в течение десяти лет, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Жилой комплекс появится на участке площадью 32 га. Он будет состоять из домов от пяти до 23 этажей. В рамках первой очереди введут 680 квартир, рассчитанных на 1,5 тыс. человек. Проект ЖК также включает интеграцию домов в парковую зону «Притяжения». Во дворах обустроят общественные пространства и площадки для мероприятий.

Застройщиком выступает компания «Группа Голос». Сбербанк открыл кредитную линию для реализации проекта на сумму 7,1 млрд руб. Из них 1,7 млрд руб. направят на запуск строительства, а остальные 5,4 млрд руб. — на возведение двух домов первой очереди.

