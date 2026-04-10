Иностранным специалистам определяют зарплатную вилку

Как и почему могут измениться ее параметры

Практически все высококвалифицированные иностранцы в России рискуют остаться без работы. Причина — возможное повышение порога минимальной зарплаты для них почти в три раза, с 250 тыс. руб. до 717 тыс. руб. в месяц, предупреждает Торгово-промышленная палата. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ТПП предлагают другой вариант: повысить порог только на 60 тыс. руб., до 310 тыс. руб., чтобы минимизировать риск оттока специалистов. Если компромисса достичь не удастся, то бизнес может уйти в тень, пояснила вице-президент Торгово-промышленная палата Елена Дыбова:

«Практически все сейчас пересматривают свои бюджеты, стараются максимально экономить. Ситуация сложная на рынке, поэтому есть уверенность, что при таком резком повышении зарплаты основная часть компаний будет вынуждена расторгать контракты и отказываться от услуг этих специалистов. То есть мы получим обратную реакцию. Потому что, с одной стороны, нам очень нужен технологический суверенитет, развитие, движение вперед, новые технологии и знания. А с другой, за счет таких завышенных требований мы убираем тех людей, которые могли бы как раз принести эти прорывные технологии и знания нам в экономику.

Мы очень рассчитываем, что планка в 310 тыс. руб. станет компромиссным решением, что все-таки будут взвешены все подходы. Сейчас в результате нескольких непродуманных решений вместо необходимого повышения сбора налогов и так далее мы получаем обратную реакцию, когда особенно все, что касается малого бизнеса, микробизнеса уходит в обратную сторону и, наоборот, перестают платиться те налоги, которые раньше были осязаемыми в бюджете. Не хочется, чтобы государство своими действиями подталкивало предпринимателей к каким-то незаконным действиям».

По данным Росстата, за последние два года средняя зарплата в России выросла более чем на 12%, до 103 тыс. руб. В некоторых сферах доходы гораздо выше. Например, специалисты по управлению пенсионными резервами в негосударственных пенсионных фондах в среднем получают около 750 тыс. руб. Сотрудники инвестфондов — более 600 тыс. руб., а управляющие ценными бумагами — почти 530 тыс. руб.

Действительно ли повышение зарплатной планки станет критичной для рынка? Профессор Финансового университета Александр Сафонов говорит, что все зависит от того, кого считать высококвалифицированным сотрудником:

«Критерии размеров заработной платы и то, что давало возможность привлекать иностранцев вне квот, это достаточно условная цифра. Сейчас любой специалист, который обладает знаниями в области строительства, может зарабатывать от 200 тыс. руб. и выше. Под эту квоту тогда можно сюда завести сантехников, тех же сварщиков и так далее. Поэтому актуальность этой суммы упала. Какие-то крутые инженеры, айтишники уж точно не должны получать зарплату в ее пределах. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что его бизнес пострадает, скорее всего, там есть проблемы.

Наведение порядка в этой сфере должно было наступить давно. Больше всего переживает бизнес, который привозит сюда иностранцев на обычные должности.

Ну и в конце концов, когда речь идет о массовых профессиях, а туда могут попадать инженеры среднего уровня, почему бы в этом случае не использовать обычный метод через систему виз? Чуть сложнее, тем не менее это вполне работающий инструмент. Если говорить про страны БРИКС, то это все можно отрегулировать иным способом в рамках межправительственных соглашений. При этом надо понимать, что высококвалифицированные специалисты работают на уровне выше $5-6 тыс. в месяц. В противном случае им российский рынок не очень интересен. Поэтому, конечно, это правильный ориентир с точки зрения мирового уровня заработной платы высококвалифицированных специалистов».

По данным МВД за прошлый год, всего в России работает около 76 тыс. высококвалифицированных иностранных сотрудников, что на треть больше, чем в 2024-м. Почти половина разрешений на работу была выдана в Москве. В основном это специалисты из Китая, Индии и западных стран.

