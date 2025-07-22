Иностранцы занимают рабочие места

На работу в Россию с начала года приехали почти 40 тыс. иностранцев. Речь идет о квалифицированных специалистах — инженерах, врачах, преподавателях и айтишниках, пишут «Известия», ссылаясь на данные МВД. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года. В основном в страну приезжают граждане Китая, Турции, США и государств Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Тут сошлось два тренда. С одной стороны, Россия остро нуждается в специалистах. А с другой — экономическая ситуация во многих странах вынуждает местных жителей искать работу за границей, пояснил партнер компании FutureToday Денис Каминский: «Нужно смотреть на ситуацию в той конкретной стране, откуда человек переезжает, потому что уровень безработицы в стране-доноре может быть очень высоким. И, несмотря на то, что приехать, получить визу, адаптироваться с учетом языка непросто, если человек не может найти хорошую работу у себя дома, то, конечно же, он смотрит за границу, в том числе на Россию. Поэтому, опять же, нужно смотреть на экономику в разных странах. Например, курс турецкой лиры буквально обвалился. Допустим, не так хорошо себя чувствует рубль, но, если сравнивать с какими-то другими валютами, может оказаться, что все неплохо.

Когда мы говорим про врачей или инженеров, речь все-таки не идет про людей, которые должны много разговаривать с клиентами. К примеру, врач проводит операцию — точно найдется человек, который сможет выступить посредником между ним и пациентом, а задача специалиста — качественно провести операцию, сделать все необходимое. То же самое касается инженеров. Если вы проектировщик, например, вы вполне можете просто работать с проектной документацией. И если вы высококвалифицированный специалист, что сейчас очень важно именно в этой сфере, то переводчика вам найдут».

Несмотря на сложности с оформлением иностранцев из визовых государств, нанимать таких работников российским компаниям даже выгоднее, чем искать их на локальном рынке, отметила руководитель проекта BRICS Mobility по организованной трудовой миграции Наталия Вершинина: «В целом это получается выгоднее, потому что визовый сотрудник окупается за четыре-шесть месяцев. Обычно они приезжают и заключают контракт на один-два года. И здесь особенность визового сотрудника в том, что он закреплен за работодателем там, куда он приезжает. Работодатель несет ответственность за этого сотрудника и гарантированно получает специалиста на один-два года. А у иностранного кандидата появляются гарантии, что он здесь точно будет обеспечен работой, жильем, питанием и так далее, что он не останется на улице.

Сейчас текучка кадров достигает 120% за год. Если мы говорим про стройку, то там 130% текучки, и компания тратит очень много средств на привлечение и удержание специалистов.

На самом деле, сегодня очень многие склоняются к визовым сотрудникам только потому, что есть хоть какая-то гарантия, что они от тебя не уйдут после того, как ты оформишь им все документы».

Трудовые мигранты из стран, с которыми у России установлен безвизовый режим, должны получать специальные патенты с правом работы. Таких разрешений, по данным МВД, за этот год выдано почти 1,5 млн — на 200 тыс. больше, чем за шесть месяцев 2024-го. Больше всего по патентам приезжают граждане Таджикистана и Узбекистана. Иностранцы, которые получили такой документ, чаще всего работают в сферах такси, строительства, торговли, ремонта и общепита.

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Светлана Белова