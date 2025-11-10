Индия поделится кадрами

Россия присматривается к индийским рабочим, и вскоре их может стать намного больше. Об этом пишет издание The Economic Times со ссылкой на источники. Вопрос об увеличении числа индийских сотрудников якобы обсуждался на встрече министров труда Антона Котякова и Мансуха Мандавия на прошлой неделе. Ожидается, что тему поднимут и на саммите Владимира Путина и Нарендры Моди в начале декабря. Результатом переговоров может стать соглашение о гарантиях прав для индийских трудовых мигрантов, а это в свою очередь приведет к росту их числа в России, предполагают СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

Рабочие из Индии задействованы прежде всего в строительном секторе и в текстильном производстве. Однако растет спрос и на специалистов в машиностроении и электронной промышленности. Впрочем, первая волна миграции, вероятно, будет связана с низкоквалифицированными кадрами, полагает профессор Финансового университета Александр Сафонов: «Структура спроса на индийскую рабочую силу будет зависеть от конкретного работодателя.

Но основной будет двигаться по двум направлениям — строительство и сельское хозяйство. Это самые массовые потребители кадров, от которых не требуется высокая квалификация.

Цена индийской рабочей силы будет достаточно дешевой. При условии, что сами работодатели оплатят их переезд. Причина вполне понятна: в Индии средняя заработная плата низкая и очень высокий уровень безработицы. До 30 млн человек на индийском рынке труда не могут найти работу. И они готовы трудиться за небольшие деньги. Что касается привлечения в другие сектора экономики, возможно, индийские компании, которые открыли в России свои филиалы, особенно это касается производства пластмассы, фармацевтики, могут импортировать специалистов. Что касается языкового барьера, например, для сезонных работ в сфере сельского хозяйства знание русского языка необязательно. Если речь идет о большом количестве работников, значит, будут искать специалистов по переводу, которые могли бы в кратком формате изложить суть технических заданий».

По данным Минтруда, квота на привлечение индийских работников в 2025 году превышает 71 тыс. человек. Это почти треть от всех мест, выделенных для иностранцев. По данным МВД, за первое полугодие разрешения на работу в России получили примерно 23,5 тыс. граждан Индии. Программисты из этой страны считаются одними из лучших в мире. Однако квалифицированных специалистов компании зачастую нанимают на дистанционную работу, говорит руководитель проекта BRICS Mobility Наталия Вершинина: «На 2026 год Министерство труда действительно увеличило количество разрешений примерно на 20% — порядка 279 тыс. на следующий год. Сколько из них будет для граждан Индии, отдельно не выделяется. Все зависит от того, сколько запросят работодатели.

Ведутся и разговоры о том, что будет какой-то отдельный организованный набор для граждан Индии. Однако позиция экспертов заключается в том, что нельзя все ставить на одну страну и зависеть от одного потока. Везде необходима диверсификация, в том числе для того, чтобы не создавалось никаких анклавов. Нужно брать персонал из разных стран. Они все отличаются. Например, азиаты больше склонны к рутинным задачам. Африканцы лучше подходят для тяжелой физической работы, у них больше выносливость и физическая сила.

Что касается квалифицированных работников, то IT-специалистов из Индии не обязательно привозить в Россию, они могут работать на наши компании удаленно. Большой запрос есть среди банковской сферы, и они обращаются в том числе и к нам. Но тут тоже есть свои ограничения, поскольку иностранцам нельзя давать информацию о гражданах России. Квалифицированные специалисты — да, но нужно их готовить отдельно, потому что большинство визовых стран, в которых мы представлены, работают по американским и европейским стандартам.

Ни о каких наших ГОСТах они знать не знают. Требуется время для переподготовки».

Как отмечают собеседники The Economic Times, растущая индийская диаспора в России может стать драйвером укрепления делового партнерства двух стран в ближайшие годы. Впрочем, бизнес еще плохо подготовлен для найма таких специалистов, отмечает партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных: «Из Индии завозят либо низкоквалифицированный персонал, либо айтишников. IT-сектор тоже достаточно хорошо приглашает индийцев. Им преподают базовый русский язык, или с ними работает переводчик. Но Индия не самый популярный регион для привлечения топовых сотрудников. Экспатов традиционно приглашают из Сингапура, Дубая, Объединенных Арабских Эмиратов. Иногда из Китая, хотя тоже достаточно редко.

Насколько российский рынок сейчас выглядит привлекательным для квалифицированных специалистов? Для топ-менеджеров Россия не самый интересный регион. Если у кандидатов есть выбор между Российской Федерацией и, допустим, Гонконгом, Сингапуром или Объединенными Арабскими Эмиратами, они, скорее всего, не выберут Россию. Наш климат не подходит кандидатам из южных стран, а уровень дохода ниже, чем в вышеперечисленных странах. Плюс в российском бизнесе менее развита мультикультурность».

В Кремле подтвердили, что визит Владимира Путина в Индию состоится до конца года. Впрочем, раскрывать тематическую повестку саммита власти пока не стали.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова