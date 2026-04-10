Неидеальности сделали оффер

Компании все чаще выбирают неидеальных сотрудников. Малый бизнес, который идет на такой компромисс, получает более лояльные кадры и снижает текучесть с 40% до 18%. Затраты на подбор и адаптацию в 1,5 раза ниже, а производительность — выше. К такому выводу пришли в «Высшей школе управления» Финансового университета, исследование приводят «Ведомости».

Речь о сотрудниках с перерывами в стаже, без профильного образования или старше 50 лет. Самая массовая категория — родители в декрете или только вернувшиеся из него. Такие специалисты есть у основателя клуба «Влиятель» Ксении Акушевой:

«У меня небольшая компания, поэтому найм так называемых "неидеальных сотрудников" всегда был эффективным решением. По моему мнению, "неидеальный сотрудник" — это, например, человек с небольшим опытом или вообще без компетенций в должности, на которую открыта вакансия, без профильного образования, с предпринимательским опытом или мамы в декрете. Мне сложно конкурировать на рынке с крупными работодателями, которые платят огромные зарплаты.

Я не могу позволить себе оплату тренажерного зала или очень классного офиса. Для моего бизнеса такие сотрудники — прекрасное решение.

В моей компании методологом работает мама троих детей. Естественно, она часто берет больничные или водит ребят на секции. Меня это абсолютно устраивает, потому что сотрудник решает задачи бизнеса, а мне совершенно не важно, отрабатывает ли он от звонка до звонка. Я могу согласиться, что лояльность у таких людей очень высокая. И я иду им навстречу с точки зрения требований. Точно могу сказать, что текучесть кадров у нас практически отсутствует, в том числе за счет взаимного адекватного отношения друг к другу».

По ее словам, таких сотрудников устраивает гибкий график, и они действительно более лояльны. Согласно оценке Минтруда, в России средний возраст работающего — 42,5 года, в восьми отраслях доля сотрудников старше 50 лет превышает 35%. В исследовании также подчеркивается, что компании, целенаправленно нанимающие работников предпенсионного возраста, на 40% реже сталкиваются с текучестью. Это мнение разделяет предприниматель, главный врач стоматологической клиники «Зубная Фея +» Вероника Шишкина:

«Наша клиника находится в ближайшем пригороде Москвы, в Балашихе. Периодически нам приходится набирать персонал: кто-то уходит в декрет, кто-то переезжает или получает работу в Москве. Очень трудно найти медперсонал с опытом и хорошим отношением к работе. Если говорить о врачах, они приходят сразу с большими амбициями на высокие зарплаты. На вакансию администратора мы можем взять человека и без опыта, а потом самостоятельно обучить. Было время, когда мы брали студентов на должности ассистентов. Да, они стараются работать, но, получив знания и закончив институт, уходят от нас. Я склонна брать специалистов 40+, потому что работники до 30-35 лет — временные».

Предприниматели вынуждены оптимизировать штат и менять подход к хантингу из-за роста издержек и фискальной нагрузки. И этот тренд продлится, пока есть дефицит кадров, считает управляющий партнер консалтинговой компании Birge Геннадий Ванин:

«Бизнес, чтобы выживать, адаптируется как может. Безусловно, раньше многие предприниматели не были готовы нанимать кого-то без соответствующего опыта. А сейчас стали готовы смотреть шире, быть более гибкими: сотрудников младшего звена тоже очень тяжело найти. Причем в крупных городах и в регионах проблема одинаковая. Эта мера скорее вынужденная, и мы будем к ней прибегать, пока сохраняется дефицит людей в рабочих специальностях, сервисе и обслуживании».

В SuperJob подтверждают, что рекрутеры стали терпимее к изъянам в резюме.

После кадрового голода 2024 года каждый третий наниматель уже не обращает внимания на перерывы в стаже, а дискриминация при найме пошла на спад. А если зарплата не дотягивает до рыночной, требования к кандидатам автоматически снижаются.

Анна Кулецкая