Основана в 1995 году группой инвесторов во главе со Стивеном Дженнингсом. В 1998 году компания получила лицензию британского финансового регулятора FSA, а в 2002 году стала полноправным членом Лондонской фондовой биржи (LSE). В 2006 году открыла офисы в Нигерии и Кении. В конце 2008 года 50% компании выкупила группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. В 2010 году открылся первый офис компании в ЮАР. В 2012 году доля ОНЭКСИМа выросла до 100%. В 2017 году компания получила лицензию на ведение деятельности в Египте. В 2019 году «Ренессанс Капитал» стал торговым членом Astana International Exchange. В ноябре 2024 года топ-менеджеры выкупили компанию у группы ОНЭКСИМ. В феврале 2026 года «Ренессанс Капитал» завершил сделку по приобретению 100% акций Ситибанка, российской дочерней структуры Citigroup.

В настоящее время под брендом «Ренессанс Капитала» работают брокерская компания «Ренессанс Брокер», инвесткомпания «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант», управляющая компания «РенКап», коммерческий банк РенКап Банк (быв. Ситибанк).