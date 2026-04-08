AP: Иран и Оман введут плату за проход судов через Ормузский пролив

Иран и Оман намерены взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив, во время двухнедельного перемирия c США и Израилем, сообщает Associated Press. Собранные средства, по словам источника, направят на восстановление поврежденных при американских и израильских ударах объектов на территории Ирана.

Как сообщает CNN, сейчас через пролив проходит только около 5% от объема судоходства до начала боевых действий. До начала боевых действий через Ормузский пролив ежедневно проходило до 150 судов.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о согласии на двухнедельное прекращение огня в конфликте с Ираном. По его словам, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение этих двух недель мирная сделка будет окончательно оформлена.