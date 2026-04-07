Для челябинского метротрама собираются закупить 12 вагонов за 2,5 млрд рублей

Областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» объявило аукцион на закупку 12 новых трамваев для челябинского метротрама. Начальная цена контракта составляет 2,5 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Поставщику необходимо приобрести низкопольные трамваи с максимальной вместимостью от 200 человек. Транспорт предназначен для надземного и подземного движения и должен иметь по две одностворчатых и двухстворчатых двери с каждой стороны. Также в трамваях необходимы откидные рампы для посадки и высадки маломобильных пассажиров или пассажиров с колясками. Кроме того, в вагонах требуется автоматическая блокировка движения при незакрытых дверях и при открытии дверей в тоннеле или в случае остановки не на посадочной платформе.

Контракт действует до конца 2026 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 апреля, итоги подведут 24 апреля.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно в Челябинске на линию маршрута №3 вышли новые трехсекционные трамваи производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Виталина Ярховска