СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство учительницы из Добрянки

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя местной школы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В совершении преступления подозревается 17-летний учащийся. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

По версии следствия, утром 7 апреля 2026 года в городе Добрянке, подозреваемый у входа в учебное заведение нанес ножевые ранения своему классному руководителю Олесе Багуте. Потерпевшая 1970 года рождения госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Известно, что подросток состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на второй год. По данным СМИ, нападение произошло сегодня утром во время празднования «Дня здоровья». Дождавшись, когда учительница выйдет на крыльцо, ученик девятого класса этой школы нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся с места преступления. Позже он сам пришел в полицию.