Суд ввел наблюдение на ростовском производителе сельхозтехники «Лилиани»

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ростовского ООО «Лилиани». Информация опубликована на портале «Федресурс».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сумма требований истца, межрайонной инспекции ФНС № 11, составляет 117,5 млн руб. Временным управляющим назначен Илья Орлов.

Liliani — российский производитель техники для сельского хозяйства. Компания занимается выпуском бункеров-перегрузчиков, зерноупаковочных, зерноразгрузочных машин и перегрузчиков зерна. По данным kartoteka.ru, ООО «Лилиани» было учреждено в Батайске в 2000 году. Компания специализируется на выпуске машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. В 2024 году году выручка компании превысила 1,8 млрд руб., а чистая прибыль — 171,5 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», суд ввел в отношении IT-подразделения компании «Лилиани Софт» процедуру наблюдения. Предприятие выступало поручителем по кредитам производителя сельскохозяйственной техники «Лилиани» и его липецкого юрлица. Общая сумма требований истца превышает 605,6 млн руб.

