Под Нижним Тагилом подтопило деревню после сброса воды с Висимской плотины

Река Межевая Утка вышла из берегов и подтопила ул. Заречная в деревне Баронская (Свердловская область) после сброса воды с Висимской плотины, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. По словам градоначальника, на место выехали спасатели Центра защиты населения, специалисты МЧС, сотрудники природного парка «Река Чусовая».

«Начался сброс воды, на реке тронулся лед, и на мелководье у деревни образовался затор. Из-за этого вода резко поднялась. С помощью аэролодки затор удалось частично разбить. Уровень воды сейчас падает»,— пояснил господин Пинаев.

Мэр отметил, что жители домов в деревне отказались от эвакуации. «Но мы готовимся к любому развитию событий. В деревне введен режим повышенной готовности»,— подчеркнул Владислав Пинаев. Он добавил, что власти готовы развернуть пункт временного размещения для жителей в любой момент, поисково-спасательная служба переведена на усиленный режим. «Все силы и средства для аварийно-спасательных работ готовы задействовать немедленно, если потребуется»,— сказал он.

Ранее свердловские власти сообщили, что сброс воды начался на Леневском и Нижне-Тагильском водохранилищах. В департаменте информационной политики региона предупредили, что из-за проводимых работ возможен выход рек из берегов. «Собственники гидроузлов и дежурные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации»,— заверили в ведомстве.

Василий Алексеев