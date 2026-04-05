Свердловские власти предупредили о риске выхода воды из берегов из-за сброса

Из-за сброса воды на Леневском и Нижне-Тагильском водохранилищах на пониженных участках Свердловской области «возможен ее выход из берегов», предупредили в департаменте информационной политики региона. В ведомстве подчеркнули, что работы необходимы для безопасного пропуска паводка, сохранности гидротехнических сооружений и поддержания стабильного уровня в водоемах. «Собственники гидроузлов и дежурные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации»,— заверили в департаменте.

По данным ведомства на 5 апреля, в Свердловской области из-за паводка ограничен проезд к деревням Яр, Боровикова, Красный Бор у реки Ница в Байкаловском районе и к деревням Заречная, Заселина у реки Пышма в Талицком районе. С этим власти подчеркнули, что уровень воды в них находится «в пределах нормы». «Текущие показатели остаются значительно ниже критических отметок»,— отметили в департаменте информполитики.

Власти заверили, что создали необходимый запас продуктов и медикаментов для жителей пяти населенных пунктов, к которым ограничено транспортное сообщение. «Безопасность обеспечивают дежурные расчеты добровольных пожарных дружин, укомплектованные спецтехникой и мотопомпами»,— добавили в ведомстве.

В поселке Билимбай под Первоуральском из-за повышения уровня воды в реке Чусовая подтопило шесть придомовых территорий частных домов на ул. Медиков и ул. Учителей. «Для автотранспорта организован объезд по улице Рабочих. Эвакуация жителей не требуется»,— сообщили в департаменте.

В Красноуфимске сохраняется подтопление участка автомобильной дороги по ул. Остров. По данным властей, уровень воды в реке Уфа за сутки поднялся на 38 см до 195 см. «Показатели находятся в пределах нормы. Эвакуация жителей не требуется, для обеспечения связи с микрорайоном продолжает работать лодочная переправа»,— пояснили в ведомстве.

Ранее, в марте, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов сообщил, что в зоне риска при прохождении весеннего паводка находятся около 40 населенных пунктов, где проживают примерно 5 тыс. человек. Чиновник заверил, что территории, которые могут оказаться отрезанными от транспортного сообщения, находятся в зоне «особого внимания властей».

