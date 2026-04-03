Кидающие за деньги

Более 120 потенциальных инвесторов отправили заявки на вступление в NBA-Europe — проект, с которым Национальная баскетбольная ассоциация намеревается захватить европейский рынок. Некоторые выразили готовность вложить в проект не меньше $1 млрд. Статус большинства заявок, впрочем, неясен, а профильные медиаресурсы считают вероятным исходом слияние NBA Europe и Евролиги — флагманского клубного соревнования континента — ради учреждения нового турнира.

В послужном списке генерального директора Евролиги Чуса Буэно есть одна яркая деталь: с 2010 по 2022 год он был вице-президентом НБА

Фото: Tolga Adanali / Euroleague Basketball / Getty Images В послужном списке генерального директора Евролиги Чуса Буэно есть одна яркая деталь: с 2010 по 2022 год он был вице-президентом НБА

О «серьезном интересе» к новой европейской лиге, которую планирует запустить Национальная баскетбольная ассоциация, сообщило издание The Athletic. По его данным, она получила более 120 заявок, причем несколько инвесторов готовы вложить не менее $1 млрд, а еще несколько — не менее $500 млн. Детали о большинстве заявок не приводятся, однако о трех из них кое-какие подробности известны.

Суверенный фонд Саудовской Аравии нацелен на создание клуба в Лондоне. Владеющий футбольным ПСЖ фонд Qatar Sports Investments — в Париже, владеющая футбольным «Миланом» компания RedBird Capital — в Милане.

В целом же заявки, как утверждает источник The Athletic, следует рассматривать скорее как «заявления о заинтересованности», чем как «твердые предложения».

Так инвесторы показали, сколько они готовы заплатить за вступление в лигу, пояснил собеседник издания.

Тем не менее речь идет о заметном проекте, который НБА, желающая закрепиться на европейском рынке, разрабатывает совместно с Международной федерацией баскетбола (FIBA). Структуры анонсировали его около года назад. Согласно опубликованной концепции, в турнире должны участвовать 16 команд, 12 из которых получат статус постоянных членов. А помимо только что созданных клубов НБА, очевидно, хотела опираться и на узнаваемые бренды. Это уже территория Евролиги, турнира, который на протяжении последних трех десятилетий казался безальтернативным в роли флагманского на континенте.

Интересно, что противоречия между конкурентами быстро утихли. Прежнего генерального директора Евролиги Паулюса Мотеюнаса экспансионистские намерения НБА возмущали, но его полномочия подошли к концу. У нового — Чуса Буэно, избранного в конце января, бывшего вице-президента НБА, отвечавшего за бизнес-операции в Европе, Африке и на Ближнем Востоке,— видение совсем другое. Господин Буэно, чью кандидатуру поддержали все 13 клубов—акционеров Евролиги, считает, что такое объединение усилий выгодно. Он указывает на то, что НБА собирается вложить в «экосистему европейского баскетбола» деньги, которых в ней никогда прежде не бывало.

Basket News пишет, что НБА и Евролига могут объединиться и основать новую лигу из 24 команд.

По данным Eurohoops, представители сторон «в ближайшие дни» проведут встречу, целью которой является «создание совместного проекта».

Такое сотрудничество должно помочь Евролиге нарастить прибыль, а НБА — упростить экспансию. Ведь пока у североамериканской лиги не все было гладко с привлечением в свой турнир уже существующих команд. Крепко связывали с NBA-Europe берлинскую «Альбу» и лионский «Виллербан». Обе не входят не только в категорию топовых, но и в следующую за ней. А вот переговоры с грандами, кажется, не задались. В число сомневающихся попали три больших клуба: мадридский «Реал», «Барселона» и стамбульский «Фенербахче». «Барселону» из этого списочка уже вычеркнули — она подписала с Евролигой новый десятилетний контракт.

Роман Левищев