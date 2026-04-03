Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: весенние коллекции, новые амбассадоры мировых и локальных брендов, красивые сотрудничества.

Miu Miu Beauty выбрала амбассадора

Miu Miu Beauty назначила нового амбассадора бренда в Южной Корее и Японии. Им стала 21-летняя звезда K-pop Чан Вонен из IVE, одной из самых успешных женских групп региона. Она примет участие в рекламной кампании и станет лицом нового аромата Miutine, созданного известным парфюмером Домиником Ропьоном.

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Mademan сотрудничает с Дмитрием Журавлевым

Mademan — собственный бренд Lamoda — представил капсульную коллекцию одежды совместно с комиком, сценаристом и актером Дмитрием Журавлевым. Он не только стал лицом лимитированной коллекции, но и принял участие в ее создании. «Несмотря на то как я часто выгляжу в кадре, в жизни я ношу простую, удобную одежду. А носить простую, удобную одежду, к которой ты имеешь отношение, особенно приятно»,— отмечает Дмитрий. Отправной точкой в создании коллекции стали личные воспоминания комика о колорите его родного села Верхняя Колыбелька. В коллекцию вошли базовые модели с рустикальными элементами декора: олимпийки, худи, рубашки, футболки, брюки, шорты и джинсы с вышитыми полевыми цветами.

«Два Мяча» подружились с Буратино

Известный с советских времен бренд спортивной обуви и одежды «Два Мяча» выпустил новую модель кед «Два Мяча х Буратино», вдохновленную одноименным полнометражным фильмом. За основу взята популярная модель Diamond Base, дополненная деталями: бархатный верх напоминает театральный занавес, а золотая вышивка — сцену и образы из фильма. Коллаборация приурочена к выходу новой экранизации сказки как современного взгляда на знакомую всем с детства историю.

Le Papa вышел с новым портретом

Архитектор Евгений Нейманд, основатель студии дизайна архитектуры Neymand Studio в Санкт-Петербурге, стал новым героем проекта Le Papa: Portraits, посвященного людям, формирующим микроклимат и философию бренда одежды Le Papa et Les Trois Fils. Для образа герой выбрал двусторонний бомбер, трикотажную рубашку-поло и брюки из шерсти. Съемка проходила в интерьере будущей студии Hideout Residence.

Aфina объединился с Sani Resort

Средиземноморский ресторан Aфina и известный греческий курорт Sani Resort создали совместный проект: с 26 марта по 14 мая в ресторане действует специальное меню—впечатление о греческом побережье. В него вошли: салат с жареными сморчками, фенхелем и пекорино, карпаччо из лосося с чимичурри, креветки в соусе «Сан-Марцано», кальмар с крабом по-средиземноморски. Завершают гастрономическое путешествие десерт Aфina & Sani и три авторских коктейля. Каждый, кто закажет две позиции из меню, автоматически становится участником розыгрыша путешествия на двоих в Sani Resort на четыре дня. Победитель будет определен случайным образом и объявлен 15 мая.

Lips & Brain позвал в сад

Российский бренд Lips & Brain, выпускающий серию шелковых платков для женщин, представил новый платок «Прекрасный сад», тема которого обращается к вопросам внутреннего баланса и внимания к себе. Визуальным акцентным элементом платка стали пчелы как образ постоянного труда и стремления к абсолютной продуктивности.

12 Storeez рассказали о рубашках

Новая съемка российского бренда одежды 12 Storeez посвящена классическому предмету гардероба — рубашке. «Мужчина должен выглядеть так, будто он грамотно выбрал свою одежду, должным образом ее надел — и затем напрочь о ней забыл» — эта известная цитата британского модельера сэра Эдвина Харди Эймиса звучит как нельзя кстати, когда заходит речь о простоте, элегантности и удобстве. В этом сезоне стоит обратить внимание на базовые белые рубашки из немнущегося хлопка и на более трендовые варианты из хлопка с добавлением шерсти мериноса — они добавляют образу глубину и универсальность. В съемке принял участие хоккеист Петр Карпов, который начинал свою карьеру в ярославском «Локомотиве», играл за клубы «Стадион Хеб» (Чехия) и «Тиса Волан» (Венгрия).

Ирина Кириенко