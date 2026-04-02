Изношенная инфраструктура мешает порту Махачкалы кратно повысить грузооборот

Махачкалинский морской торговый порт технически готов увеличить грузопоток по наливным грузам на 45–50% и кратно по сухим, однако развитие логистической мощности сдерживает изношенная инфраструктура, заявил генеральный директор порта Джамал Алиев в интервью РИА «Дагестан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

По его словам, порт работает круглогодично изза незамерзающей акватории и занимает ключевую позицию в каспийской логистике, но его потенциал сегодня используется менее чем наполовину.

За прошлый год перевалка наливных грузов составила 2,2 млн тонн, сухих — 1,1 млн тонн, тогда как мощность нефтяного терминала достигает 4,5–5,5 млн тонн в год. Это означает, что по наливным грузам порт эксплуатируется примерно на 40–50% от технологического максимума, а по сухим — ещё ниже. По данным минтранса Дагестана и специализированных отраслевых изданий, порт уже сейчас рассматривают как один из центральных узлов международного транспортного коридора «Север–Юг».

Главной причиной сдерживания роста грузопотока Алиев назвал критическую изношенность инфраструктуры. По данным порта и региональных властей, портальные краны изношены на 70–80%, около 40% железнодорожных путей к портовым объектам требуют капитального ремонта, а средний возраст судов на Каспийском море составляет 25–30 лет. Вицепремьер Ризван Газимагомедов, отвечавший в правительстве Дагестана за транспортный блок, неоднократно подчеркивал, что без обновления парка погрузочноразгрузочных средств и флота рассчитывать на значительный рост грузооборота нельзя.

Модернизация порта запланирована в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов» и стратегии развития морской инфраструктуры РФ до 2030 года. В 2025 году начались основные работы по реконструкции Махачкалинского морского порта, после которых общий проектный уровень мощности порта должен вырасти почти втрое — с текущих 4,1 млн тонн в год до 11 млн тонн. Временное снижение мощности связано с поэтапным выводом причалов и терминалов из эксплуатации на период реконструкции. Ключевыми проектами модернизации выступают реконструкция действующих причалов, строительство нового зернового терминала мощностью 1,5 млн тонн в год и создание зоны единовременного хранения до 100 тыс. тонн зерна, что позволит увеличить действующие мощности по зерну почти в четыре раза. В 2026 году порт планирует увеличить перевалку зерна на 30% по сравнению с 2025 годом, где было перевалено около 300 тыс. тонн, а также открыть первую очередь нового зернового комплекса.

По оценке портовых и региональных властей, после завершения модернизации порт сможет выйти на режим работы, близкий к заявленным 11 млн тонн в год, что сделает его одним из крупнейших узлов на Каспии и усилит роль Дагестана в транзитных потоках.

Станислав Маслаков