Ход боевых действий 1 апреля

Израиль и США атаковали в Тегеране престижный район Саадатабад, погиб глава судебной власти страны Голям Хосейн Мохсени-Эджеи. Поврежден Русский старческий дом на территории, прилегающей к Свято-Николаевскому собору в столице Ирана.

ВС Катара засекли запуск трех крылатых ракет из Ирана, одна из них поразила нефтяной танкер, арендованный QatarEnergy. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также заявил об атаке на израильский нефтяной танкер Aqua 1 в центральной части Персидского залива.

В Ираке после атаки БПЛА загорелись нефтехранилища компании Castrol. Еще один беспилотник нанес удар по нефтяному месторождению в Иракском Курдистане.

В Кувейте после атаки дрона загорелись топливные резервуары в аэропорту. В Бахрейне в результате удара загорелось промышленное предприятие.

По заявлению КСИР, при ударе по месту дислокации ВС США в ОАЭ погибли не менее 37 офицеров американской армии.

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что атаковали баллистическими ракетами объекты на юге Израиля. Несколько взрывов произошло в Тель-Авиве.

17 ливанцев стали жертвами ударов израильских ВВС по Бейруту и нескольким селам на юге страны. В числе погибших — командир Южного фронта «Хезболлы» Юсеф Исмаил Хашем.