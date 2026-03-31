Резкие заявления Дональда Трампа и других чиновников его администрации в отношении союзников по НАТО не прошли мимо внимания многих мировых СМИ. Обозреватели отмечают, что, требуя поддержки от НАТО в войне с Ираном, США вызвали раздражение в европейских странах, которые не хотят активного участия в этом конфликте.

Фото: Virginia Mayo / AP

The Atlantic (Вашингтон, США) Конец НАТО близок? Трамп требует от НАТО помощи в возобновлении работы Ормузского пролива. НАТО отказалось. И хотя Россия играет лишь косвенную роль в этом кризисе, Москва может выйти из него одним из победителей. Противостояние вокруг пролива создало неожиданное новое напряжение в отношениях между Трампом и НАТО, которое, возможно, не разрушит альянс полностью, но может коренным образом ослабить его. «Я думаю, что он (Трамп.— “Ъ”) фактически уже сделал НАТО недействующим в отношениях с Ираном»,— сообщил на условиях анонимности высокопоставленный дипломат из ЕС. Этот дипломат сделал мрачный прогноз, что вероятным ответом Трампа станет сокращение численности американских войск на континенте: «Если мы не ожидали его вывода войск, то должны были бы». Многие европейские правительства не хотят быть втянутыми в военные действия, и их расстроило то, что администрация Трампа не проконсультировалась с ними перед войной. Кроме того, многие до сих пор испытывают недовольство попытками Трампа в начале этого года заставить Данию отказаться от контроля над Гренландией. По мнению ряда чиновников, именно это стало переломным моментом для альянса.

The Washington Post (Вашингтон, США) Трамп усиливает нападки на НАТО, заявляя, что США больше не нуждаются в этом альянсе В свой первый президентский срок Трамп был близок к тому, чтобы заявить о выходе США из НАТО. В 2018 году он заявил лидерам стран НАТО, что «будет делать по-своему», если они не увеличат расходы. Но тогда он отступил под давлением лидеров республиканцев в Конгрессе и ведущих представителей своей администрации. Выполнит ли он угрозу на этот раз, неясно. Трамп гордится своей репутацией непредсказуемого политика. Администрация уже совершала попытки перевести под европейский контроль большую часть базирующихся в Европе структур военного планирования и командования НАТО. А в последние дни Пентагон обсуждал перенаправление на Ближний Восток военной помощи, которую он предоставляет Украине. Но более официальное изменение политики — либо вывод десятков тысяч американских военнослужащих, дислоцированных на европейской территории, либо заявление о том, что США больше не будут придерживаться доктрины договора НАТО, согласно которой нападение на одного члена будет рассматриваться как нападение на все 32 страны-члена,— стало бы потрясением гораздо большего масштаба.

La Tribune Dimanche (Париж, Франция) Украина и Иран: Трамп громит НАТО Дональд Трамп хочет заставить страны НАТО заплатить за отсутствие поддержки в войне, которую он ведет вместе с Израилем против Ирана. Тем самым он еще больше усугубляет раскол, который сам же и создал, не оказав европейцам помощи в поддержке Украины. Здравый смысл и критическое мышление порой заставляют нас задуматься: что же это за ведущая военная держава мира, которая отказывается помочь европейцам защитить Украину? В Соединенных Штатах к президенту относятся серьезно, когда он без колебаний заявляет, что мог бы выйти из альянса и что имел бы на это полное право, даже не посоветовавшись с Конгрессом.

The Korea Times (Сеул, Южная Корея) Трамп союзникам: мы сломали, вы заплатите Трамп не понимает и не хочет понимать ст. 5 Североатлантического договора, на которую он косвенно ссылается, когда требует, чтобы союзники по НАТО вступили в иранский конфликт. Действие ст. 5, базового положения договора НАТО о коллективной защите, ограничивается оборонительными военными действиями в Евро-Атлантическом регионе, а Трамп апеллирует к ней в ситуации с войной, начатой по его собственному желанию за пределами этого региона. Это показательно, поскольку извращенная логика Трампа демонстрирует его полное пренебрежение к договорам альянса. В лучшем случае они ему просто непонятны и значат для него не больше чем рычаги влияния, а не являются взаимными обязательствами по построению порядка. Страны НАТО, Южная Корея, Япония и другие должны понимать — США при Трампе больше не являются вашим союзником. Планируйте свои действия соответственно.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик