На трассе М-4 «Дон» с 30 апреля ограничат движение грузовиков

На федеральной трассе М-4 «Дон» в предстоящий курортный сезон будет ограничено движение грузового транспорта. Как сообщили в пресс-службе «Автодора», с 30 апреля по 13 сентября 2026 года на участке с 1385-го по 1442-й километр — от Горячего Ключа до Джубги — вводится запрет на проезд грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 15 т в дневное время.

Ограничения будут действовать с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни с 08:00 до 21:00. В будние дни и в ночные часы движение для грузового транспорта сохранится без изменений.

Меры объясняются необходимостью повышения безопасности дорожного движения в период пиковых нагрузок. Указанный участок трассы проходит по сложному рельефу с затяжными подъемами и спусками, где значительная доля потока — до трети — приходится на грузовой транспорт. Это, по оценкам специалистов, приводит к снижению средней скорости и провоцирует водителей легковых автомобилей на рискованные обгоны.

Ожидается, что ограничение движения тяжеловесных автомобилей позволит выровнять транспортный поток, снизить число маневров обгона и, как следствие, уменьшить аварийность на одном из наиболее загруженных направлений к черноморскому побережью.

Вячеслав Рыжков