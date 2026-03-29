Гран-при Японии — третий этап чемпионата мира
1 (1). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 1:28.3,403. 2 (3). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — отставание 13,722. 3 (4). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 15,270. 4 (2). Джордж Рассел (Великобритания, Mercedes) — 15,754. 5 (5). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 23,479. 6 (6). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 25,037. 7 (7). Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 32,340. 8 (11). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 32,677. 9 (14). Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 50,180. 10 (12). Эстебан Окон (Франция, Haas) — 51,216.
В скобках — место на старте.
Чемпионат пилотов
1. Антонелли — 72 очка. 2. Рассел — 63. 3. Леклер — 49. 4. Хэмилтон — 41. 5. Норрис — 25. 6. Пиастри — 21. 7. Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 17. 8. Гасли — 15. 9. Ферстаппен — 12. 10. Лоусон — 10.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 135 очков. 2. Ferrari — 90. 3. McLaren — 46. 4. Haas — 18. 5. Alpine — 16. 6. Red Bull — 16. 7. Racing Bulls — 14. 8. Audi — 2. 9. Williams — 2.