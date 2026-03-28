Похолодание отменяется: в Астрахани отопление отключат на неделю раньше

Мэрия Астрахани приняла решение перенести дату окончания отопительного периода 2025–2026 годов с 15 апреля на 7 апреля. Об этом сообщил «Арбуз» со ссылкой на ответ администрации. Там уточнили, что корректировка сроков связана с изменением прогноза погоды на ближайшие недели — обещанное похолодание отменяется. По данным Gismeteo, с 30 марта по 5 апреля температура воздуха днем ожидается на уровне +17°C — +22°C, ночью +9°C — +13°C.

Перед завершением сезона, 6 апреля, в трех районах города проведут испытания тепловых сетей в режиме максимальных температур, чтобы подготовить инфраструктуру к следующей зиме. Для жителей микрорайона Бабаевского испытания организуют досрочно — 30 марта.

Ранее мэр Игорь Редькин подписал постановление о завершении отопительного сезона 15 апреля. Согласно документу, теплоснабжение должны остановить все ресурсоснабжающие компании, в том числе МУП «Коммунэнерго», «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», «Астраханские тепловые сети» (АТС) и «Теплоресурс».

По данным бухгалтерской отчетности, 2025 год для теплоснабжающих предприятий города стал убыточным. Чистый убыток МУП «Коммунэнерго» утроился, достигнув 92 млн руб. при выручке 558 млн руб. «Астраханьэнерго» при обороте 8 млрд руб. получило убыток в 1,2 млрд руб., а АТС при выручке 2,7 млрд руб. понесло 697 млн руб. убытков. «Теплоресурс» пока не публиковал отчетность за 2025 год, однако в 2024-м его убыток составлял 22 млн руб. при обороте 41 млн руб.

