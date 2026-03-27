«Тольяттиазот» подтвердил соответствие стандартам менеджмента и экологии

Один из крупнейший мировых производителей минеральных удобрений АО «Тольяттиазот» подтвердил соответствие требованиям интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны здоровья. Деятельность по выпуску основной продукции компании осуществляется в соответствии с ключевыми российскими и мировыми стандартами.

В 2026 году на предприятии прошел плановый надзорный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие международным стандартам. Изначально этот сертификат соответствия был получен АО «Тольяттиазот» в 2024 году. Эксперты проверили соблюдение требований на производствах аммиака, аммиачной воды, карбамида, карбамидоформальдегидного концентрата.

Надзорный аудит осуществлял ведущий сертификационный орган «Бюро Веритас Сертификейшн Русь». Работа комиссии длилась несколько дней и охватила аудит управленческих процессов, регламентов, а также системы экологического контроля и управления рисками в компании. «Перед аудитом на "Тольяттиазот" был проведен цикл внутренних проверок, актуализирована документация и организовано дополнительное обучение персонала»,— сообщили в компании.

По итогам аудита ТОАЗ получил официальное заключение о соответствии интегрированной системы менеджмента международным стандартам. По словам гендиректора АО «Тольяттиазот» Анатолия Шаблинского, успешное прохождение надзорного аудита — заслуга всего коллектива предприятия: «Этот результат подтверждает, что принципы интегрированной системы менеджмента применяются сотрудниками на каждом уровне — от рабочих до руководителей. Стратегия развития компании опирается на высокие требования к качеству продукции и профессиональное отношение к вопросам промышленной безопасности и экологии. Мы и дальше продолжим совершенствовать производственные цепочки и внедрять лучшие мировые практики, чтобы сохранять статус надежного поставщика и одного из крупнейших производителей удобрений»,— добавил господин Шаблинский.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти.