Михаил Мишустин разрешил оформлять отсрочку от армии без явки в военкомат

На сайте официального опубликования правовых актов размещено постановление правительства РФ, вносящее правку в том числе в Положение о призыве на военную службу. Документ, в частности, разрешает оформлять призывнику освобождение от призыва в армию или отсрочку без личной явки в военкомат. Такое решение может быть принято призывной комиссией «при наличии в реестре воинского учета достаточных сведений».

Отметим, что Положение о призыве на военную службу также утверждается постановлением правительства РФ; его последняя редакция была датирована августом 2025 года. В этом документе порядок рассмотрения дел призывников без их личной явки допускался лишь для отдельных категорий граждан, в том числе с двумя и более детьми, с ребенком-инвалидом до трех лет, а также обучающихся очно или имеющих ученую степень.

Отметим, что в октябре 2025 года Госдумой были приняты поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», вводящие круглогодичный призыв в армию вместо традиционного весеннего и осеннего. Медкомиссии должны выносить решения о годности призывников весь год, а отправка в войска будет происходить по традиционной схеме: в апреле—июле и октябре—декабре. Подобный порядок позволит распределить нагрузку на военкоматы, заявляли авторы законопроекта (см. “Ъ” от 28 октября 2025 года). При этом в тексте поправок также упоминалась возможность вынесения призывной комиссией решений об освобождении от призыва или отсрочке без личной явки призывника в военкоматы.

Иван Тяжлов