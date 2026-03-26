Помощника проректора университета на Кубани обвиняют в мошенничестве

Помощник проректора Кубанского государственного университета, курировавший работу научно-методического центра в филиале в Геленджике, обвиняется в серии эпизодов мошенничества, сообщает ТАСС.

Сергей Гринченко арестован по делу о хищении порядка 8 млн руб. По данным следствия, он фиктивно трудоустроил в центр нескольких граждан РФ, которые фактически не выполняли никаких обязанностей, а полученные выплаты передавали ему. Общий ущерб, причиненный действиями Гринченко, превышает 8 млн руб., что квалифицируется как особо крупный размер.

Уголовное дело возбуждено по четырем эпизодам мошенничества, два из которых легли в основу обвинения. Господин Гринченко пытался смягчить меру пресечения, добиваясь перевода под домашний арест, однако Краснодарский краевой суд в этом отказал.

Кубанский государственный университет является одним из крупнейших образовательных и научных комплексов России. В прошлом вуз входил в сотню лучших учебных заведений страны и отмечался наградами за качество образования.

