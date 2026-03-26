Суд разрешил работу ТЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге, кроме кинотеатра

Кировский районный суд Екатеринбурга разрешил продолжить работу торговых площадей ТЦ «Парк Хаус», передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Доступ в кинотеатр будет ограничен.

Прокуратура в ходе судебного заседания заявила, что нарушения пожарной безопасности были устранены в торговых площадях — всего в ТЦ их было найдено 69. При этом недостаточно обеспечена огнезащита одной из лестниц, по которым эвакуируют людей из кинотеатра.

Ведомство изменило свои требования, указав в них только полное ограничение работы кинотеатра.

Представители «Парк Хауса» предложили ограничить число людей в зале, откуда ведет лестница, однако разрешить работу кинотеатра. В МЧС отметили, что в случае чрезвычайной ситуации другие выходы могут быть перекрыты задымлением, и безопасность людей будет под угрозой.

Судебное заседание отложили до 11 апреля, поскольку торговому центру необходимо время на устранение нарушений.

Напомним, работу торгового центра ранее приостановили на срок 90 дней из-за нарушений пожарной безопасности.

