В Екатеринбурге по решению суда закроют ТРЦ «Парк Хаус»

В Кировский районный суд Екатеринбурга поступил иск к ООО «Манхэттен Екатеринбург» с требованием запретить работу ТРЦ «Парк Хаус» из-за нарушений пожарной безопасности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Согласно исковому заявлению, прокуратура провела проверку ТРЦ и выявила ряд нарушений требований федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В связи с этим надзорное ведомство потребовало закрыть ТРЦ до устранения нарушений, а также обязать ответчика устранить нарушения в течение трех месяцев.

Суд удовлетворил ходатайство истца и закрыл «Парк Хаус» для посетителей. Исключение сделали только для специалистов, которые будут проводить работы по устранению выявленных нарушений.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге временно приостанавливал работу ТРЦ «Гринвич» из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Торговый центр не работал с 30 июня по 10 июля.

Полина Бабинцева