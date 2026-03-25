Прикамская фабрика оспаривает в кассации взыскание средств за использование бренда
Суд по интеллектуальным правам (г. Москва) принял кассационную жалобу ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» (КФДИ), следует из данных сайта «Электронное правосудие». Общество оспаривает решения нижестоящих инстанций, постановивших взыскать с ООО компенсации на сумму 671,5 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак.
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования ИП Анастасии Дударь к ООО «КФДИ» в октябре 2025 года. Предпринимательница требовала взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «Нейробум», используемый в производстве и распространении одноименных детских развивающих игр. По мнению истца, использованное обозначение схоже до степени смешения с товарным знаком заявителя. Ответчик с этой позицией не согласился и отметил несоразмерность заявленной к взысканию компенсации. После получения досудебной претензии фабрика прекратила использование спорного бренда на упаковках товара. Однако суд усмотрел возможность реального смешения обозначений и удовлетворил иск ИП к краснокамской фабрике в полном объеме.
ООО «Краснокамская фабрика игрушек» было зарегистрировано в 2000 году, однако, согласно официальному сайту, днем основания предприятия является 13 марта 1941 года. С того времени фабрика производит игрушки из дерева и прочих материалов. По данным Rusprofile, с 2023 года учредителями ООО являются Анатолий Винтер (40%), Светлана Неганова (30%) и Елена Соколова (30%). Госпожа Неганова также является генеральным директором общества. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 109 тыс. руб., выручка — 59 млн руб.