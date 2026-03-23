ЦСКА вырвал победу у СКА в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина на Западе между ЦСКА и СКА завершился драматичной победой хозяев в овертайме. Встреча на «ЦСКА-Арене» продлилась почти 90 минут и закончилась со счетом 3:2 в пользу московских армейцев.

Первая игра 1/8 финала Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА, которая завершилась победой хозяев со счетом 3:2

Фото: Пресс-служба ХК СКА

В основное время матча соперники обменялись результативными атаками. На 24-й минуте Николай Голдобин вывел петербуржцев вперед, однако на 36-й минуте Максим Соркин восстановил равновесие, воспользовавшись помаркой защитника гостей Сергея Сапего.

Однако господин Сапего не думал сдаваться и падать духом, спустя две минуты ему удался мощнейший щелчок, который едва не порвал сетку ворот ЦСКА. Москвичи же сумели сравнять счет только за две минуты до конца основного времени, дубль оформил все тот же Соркин.

Первый овертайм прошел без заброшенных шайб, в сердине второго овертайма хозяева площадки дожали петербуржцев, не без помощи рикошета отличился защитник ЦСКА Никита Нестеров. Таким образом подопечные Игоря Никитина повели в серии, следующая игра состоится 25 марта.

