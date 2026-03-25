Сегодня исполняется 70 лет артисту эстрады, актеру и режиссеру Ефиму Шифрину

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ефим Шифрин

Его поздравляет актриса театра и кино, народная артистка РФ Татьяна Васильева:

— Фима, с днем рождения. Очень рада, что мы нашли друг друга на сцене. Я как-то подумала, кто были мои самые любимые партнеры, их всего трое: Гаркалин, Садальский и ты. Это я по алфавиту, чтобы не обижался. Я тебя люблю. Спасибо тебе и дай Бог еще много-много ролей. Надеюсь, мы еще что-нибудь вместе сделаем. Будь здоров, настраивайся на самое лучшее. Обнимаю тебя, люблю, целую. Твоя Васильева.

