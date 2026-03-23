Стала известна причина смерти звезды петербургских сериалов Александра Хомика

Причиной смерти петербургского актера Александра Хомика, скончавшегося 22 марта в возрасте 50 лет, стал некроз поджелудочной железы, сообщает 78.ru со ссылкой на его друга, артиста хора Мариинского театра Алексея Дмитрука.

Актер театра и кино Александр Хомик, скончавшийся в возрасте 50 лет

Фото: kino-teatr.ru Актер театра и кино Александр Хомик, скончавшийся в возрасте 50 лет

Господин Дмитрук подчеркнул, что после смерти матери полтора года назад артист много пил и не обращался к врачам. В итоге Александра Хомика доставили в Елизаветинскую больницу, где прооперировали. Следом у него отказали сердце и почки.

Пять дней артист провел в реанимации, но спасти его не удалось. Установлено, что у него также были перитонит и поражение селезенки. Отпевание господина Хомика пройдет в час дня 25 марта в монастырском храме в Вартемягах.

Похороны запланированы на Северном кладбище в 15:00. Актер известен широкой публике по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Условный мент», «Улицы разбитых фонарей», «Наш спецназ» и «Дознаватель».

Андрей Маркелов