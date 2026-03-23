Суда на воздушной подушке в Петербурге перевезли 7,5 тысяч пассажиров в зимний сезон

Судоходная компания «Нева Тревел» завершила второй зимний сезон навигации на судах на воздушной подушке в акватории Невы и Финского залива.С 15 января по 22 марта 2026 года прогулками воспользовались более 7,5 тыс. пассажиров — как на регулярных рейсах, так и в рамках аренды судов. Значительную долю пассажиропотока составили жители Петербурга и Ленинградской области, для которых зимние рейсы стали новой возможностью увидеть город и акваторию c необычных ракурсов.

В зимнем сезоне пять судов на воздушной подушке «Снежок» и «Вихрь» выполняли регулярные рейсы по маршрутам, соединяющим центр Петербурга с общественным пространством «Флагшток» и небоскрёбом «Лахта Центр». Отправления осуществлялись от двух причалов: «Фрегат Благодать» у Троицкого моста и «Сенатская пристань» у Медного всадника. Генеральный директор компании Юрий Набатов отметил, что прогулки по замерзшей Неве и Финскому заливу перестали быть экспериментом и превратились в новую городскую традицию.

Компания «Нева Тревел» уже готовится к летней навигации 2026 года, которая стартует в конце марта. В этом году планируется ввести в эксплуатацию не менее четырех новых судов: шестой скоростной катамаран проекта «Котлин» для пригородного сообщения, два экскурсионно-прогулочных катамарана проекта «Соммерс» для маршрутов вокруг фортов Кронштадта и однопалубный теплоход «Сити Круиз-2» для прогулок по малым рекам и каналам Петербурга.

