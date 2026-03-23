Суд назначил сроки фигурантам дела о поджоге покрышки у дверей родственницы Одиссея

Суд приговорил пятерых жителей Вологодской области к срокам лишения свободы за покушение на убийство и умышленное повреждение имущества, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ по Петербургу. В октябре 2024 года фигуранты по заданию неустановленного заказчика подожгли автомобильную покрышку у дверей квартиры пенсионерки на Будапештской улице, заблокировав находившихся внутри людей.

Жертвой должна была стать мать бывшей жены криптоблогера Петра Лунева, более известного как Одиссей. Трое подсудимых на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Как установил суд, заказчик через мессенджер предложил 17-летнему исполнителю 60 тыс. рублей за убийство.

В середине октября фигуранты дела приехали из Вологды в Петербург, подожгли покрышку у входа в квартиру, а один из соучастников снял происходящее на видео для отчета заказчику. Обещанного вознаграждения поджигатели не получили. Преступление не было доведено до конца: жители дома заметили огонь и вынесли покрышку на улицу.

Суд назначил двоим подсудимым наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, еще трое фигурантов приговорены к 6 годам колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении заказчика выделено в отдельное производство, его личность пока не установлена.

