Суд вынес приговор двум петербурженкам за вымогательство у гражданина Турции

Смольнинский районный суд признал виновными Сабину Белякову и Инну Шарапову в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Девушки вступили в сговор с тремя петербуржцами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство. Как установил суд, 10 декабря 2024 года Белякова и Шарапова пригласили гражданина Турции в квартиру дома 25 по 2-й Советской улице под предлогом «проведения времени в хорошей компании».

После того как потерпевший принес по просьбе Беляковой и Шараповой наркотические средства, в квартиру вошли трое соучастников, представившиеся сотрудниками организации «Стоп Наркотики».

Угрожая вызовом полиции и привлечением к уголовной ответственности, они потребовали от потерпевшего 1,3 млн рублей, после чего нанесли ему не менее 18 ударов кулаками по туловищу. Потерпевший, восприняв угрозы всерьез, согласился перевести деньги и в разговоре с другом на турецком языке попросил вызвать полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали Белякову, Шарапову и двух их соучастников. В итоге фигуранток дела приговорили к двум годам и двум месяцам исправительной колонии общего режима.

Андрей Маркелов