ВТБ передаст историческое здание в Петрозаводске властям Карелии

Банк ВТБ передаст в собственность Республики Карелия историческое здание в Петрозаводске на улице Куйбышева, 4, построенное более 160 лет назад купцом Гавриилом Сывороткиным. Соглашение было достигнуто между главой региона Артуром Парфенчиковым и председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

Фото: Страница главы Карелии Артура Парфенчикова в соцсети «ВКонтакте»

С 2009 года здание находилось в собственности кредитной организации; ранее в нем располагались школа № 9, Дом партийного просвещения и Институт усовершенствования учителей.

В доме Сывороткина власти Карелии планируют создать новое музейное пространство. Здесь будут выставлены экспонаты из фондов Музея изобразительных искусств, в том числе ранее не представленные собрания иконописи, раскрывающие духовный мир и художественные традиции северной Руси.

Открытие новой экспозиции станет одним из этапов подготовки к празднованию 800-летия крещения карелов, которое будет отмечаться в 2027 году в соответствии с указом президента.

Как отметил господин Парфенчиков, передача здания — важный шаг в создании единого историко-культурного кластера в центре Петрозаводска, на площади Кирова, где уже расположены Национальный театр Карелии, Музыкальный театр, Театр кукол, выставочный зал музея «Кижи» и Музей изобразительных искусств.

