Четыре малоформатных торговых центра появятся в Петербурге в 2026 году

Четыре торговых центра введут в эскплуатацию в Петербурге в 2026 году — это «ЭкоПарк Парнас», «Kronung Солнечный», ТЦ у станции метро «Международная».и «Kronung Новогорелово». Об этом сообщила международная консалтинговая компания Nikoliers. Суммарная площадь новых объектов составит около 40 тыс. кв. м, что в три раза ниже рекордного показателя 2025 года в 120 тыс. кв. м.

Эксперты компании отмечают, что девелоперская активность смещается в сегмент малоформатных торговых центров, интегрированных в жилую среду. Среди якорных арендаторов все чаще встречаются фитнес-центры (речь идет о «Kronung Новогорелово», который водится поэтапно) и досуговые операторы. Уровень вакантности на рынке торговой недвижимости Петербурга по итогам первого квартала 2026 года оценивается в 3,5–3,7%.

В первые два месяца года посещаемость торговых центров отставала от показателя 2025 года на 3,6%. Рост трафика наблюдался преимущественно в период январских праздников, тогда как традиционные даты — 23 февраля и 8 марта — значительного влияния не оказали. В условиях снижения трафика и конкуренции с маркетплейсами ТЦ усиливают событийную составляющую, развивая форматы, объединяющие гастрономию, развлечения и культурные активности.

Андрей Маркелов