Politico: ЕС ограничил доступ Венгрии к конфиденциальной информации

Евросоюз решил ограничить доступ Венгрии к конфиденциальной информации сообщества. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, решение принято в связи с опасениями, что правительство премьера Венгрии Виктора Орбана делится подобной информацией с Россией.

«В целом, не слишком лояльные государства-члены являются основной причиной того, почему большая часть важной европейской дипломатии сейчас происходит в различных, более мелких форматах — E3, E4, E7, E8, Веймарский альянс (Франция, Германия и Польша), NB8 (восемь стран Северной Европы и Балтии), JEF (10 стран Северной Европы) и т. д.», — цитирует издание одного из собеседников.

Как пишет Politico, опасения по поводу того, что Венгрия будет напрямую передавать информацию в Москву, стали причиной появления форматов встреч, в которых участвуют не все 27 членов ЕС, а лишь часть из них.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что члены правительства Виктора Орбана поддерживают тесный контакт с Москвой по украинской теме. Источники издания сообщали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время перерывов на встречах с другими министрами ЕС якобы информирует Россию о ситуации.

