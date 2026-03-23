Водоканал Горнозаводска вновь перейдет под управление частной компании

Объекты водоснабжения Горнозаводска будут переданы инвестору на 20 лет, сообщает издание «Новости Горнозаводска». Концессионером выступит местное ООО «ВОДАДА». Речь идет о десятках скважин, насосных станций и сетей, часть из которых датирована 1960-ми годами. Инвестиции из бюджета в проект не предусмотрены. В то же время, модернизация повлечет корректировку тарифа — с 1 октября вода для жителей подорожает на 14%.

ООО «ВОДАДА» создано в 2023 году в Горнозаводске. По данным сервиса Rusprofile, основной вид деятельности компании - забор, очистка и распределение воды. Единственным учредителем ООО является его директор Александр Шемелин. Он же владеет и управляет горнозаводским ООО «Вода» (забор, очистка и распределение воды) и березовским ООО «ПУ ЖКХ» (производство тепловой энергии). До 2025 года господин Шемелин возглавлял теплоснабжающее предприятие города - ООО «Горнозаводск-Микротэк», 100% которого находится в собственности администрации.

Стоит отметить, что ООО «Вода» уже оказывало в Горнозаводске услуги холодного водоснабжения. В 2022 году администрация округа передало в аренду имущество водоканала этому ООО. В 2023 году прокуратура оспорила сделку, поскольку имущество водоканала могло передаваться частному оператору не по договору аренды или безвозмездного пользования, а по концессионному соглашению. В итоге суд встал на сторону прокуратуры и имущество вернулось в казну.