Кредиты не торопятся снижаться

Денежно-кредитная политика смягчается, но условия кредитования все еще остаются жесткими. Как говорят опрошенные “Ъ FM” экономисты, займы не станут доступнее в ближайшее время. 20 марта Центробанк в седьмой раз опустил ключевую ставку. После этого решения «Сбер» объявил, что снизит ставку рефинансирования потребительских кредитов на один процентный пункт — до 17,9.

За ним, вероятно, последуют и другие банки, считает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Можно ожидать, что по большинству кредитных продуктов ставки в ближайшее время снизятся примерно на один процентный пункт. Но это не означает, что кредиты станут доступнее: даже при небольшом улучшении условий уровень отказов останется высоким. Здесь ключевую роль играет регуляторный фактор. В дальнейшем давление, возможно, немного ослабнет.

Когда в таком случае кредиты действительно станут доступнее? Это зависит прежде всего от позиции Центрального банка и политики самих финансовых организций. Пока предпосылок для смягчения нет: долговая нагрузка заемщиков остается высокой, а их финансовое состояние — слабым. Регуляторные ужесточения, которые ЦБ проводил последние два года, продолжают действовать, и в ближайшее время его позиция вряд ли существенно изменится».

На этой неделе, по данным Финуслуг, четыре крупных банка снизили ставки по вкладам в преддверии заседания ЦБ. Средняя доходность по депозитам на три месяца у топ-20 к пятнице составила примерно 14% годовых. Это уже ниже, чем доходность по некоторым гособлигациям, а значит, вкладчикам пора задуматься об альтернативах, полагает президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец: «Динамика ставок по депозитам, скорее всего, будет опережать снижение процентов по кредитам и в целом коррелировать с движением ключевой ставки. Что касается альтернатив, о них стоит задуматься, когда разрыв доходности между депозитами и, например, облигациями станет заметным — тогда часть вкладчиков начнет перетекать на фондовый рынок.

При этом инвесторы будут ориентироваться не только на уровень ставки, но и на соотношение риска и доходности. Банки, в свою очередь, могут предложить альтернативы классическим депозитам — например, закрытые паевые фонды, инструменты на базе облигаций или акций. В такой ситуации имеет смысл напрямую спрашивать у менеджера, какие еще варианты доступны помимо вкладов».

По прогнозу ЦБ, до конца 2026 года средняя ключевая ставка составит от 13,5% до 14,5%. Как подчеркнула Эльвира Набиуллина, рыночные ставки будут следовать за ней, но не на автомате.

Анжела Гаплевская