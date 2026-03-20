Бизнес формирует стоп-лист

Три из четырех компаний малого и среднего бизнеса пожаловались на отсутствие прибыли. Это данные Центра стратегических разработок. В предыдущем, февральском, опросе о таких проблемах говорили 57% предпринимателей, напоминает РБК.

Одна из главных причин — слабый спрос на услуги. Предприниматели вынуждены перекладывать издержки в цену товара, но потребители не могут позволить себе таких трат, отметил сооснователь бара «Сюр», кафе «Интеллигенция» и еще нескольких проектов Никита Фомкин:

«В том году один из ресторанов, "Интеллигенцию", делали за счет прибыли. То есть у нас не было денег, чтобы накопить, но всю прибыль, которую получали, мы пустили в большой ремонт — около 20 млн руб. Сейчас же деньги не задерживаются долго. Арендодатели тоже подняли цены, если зайдете на ЦИАН или "Авито", увидите неоправданно высокие ставки. Сейчас закроется, я думаю, половина Москвы. А людям все равно нужно будет куда-то ходить. Вот будут ходить в оставшиеся заведения. Мне самому иногда легче пойти в магазин, купить себе стейк и бутылку вина, нежели идти в ресторан и непонятно за что отдавать 5 тыс. руб.».

В марте индикатор бизнес-климата Банка России опустился до отметки –0,1 пункта. Такие показатели в последний раз были осенью 2022 года. Половина опрошенных предпринимателей считает, что при ставке по кредитам в 12-15% инвестиции становятся экономически бессмысленными. Все запланированные проекты поставлены на паузу, говорит владелец «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев:

«Сейчас распределение денег консервативное. Мы просто пока не поняли круг текущих проблем: ситуация с НДС, увеличением взносов и ФОТ, с оттоком клиентской базы. Те деньги, которые остаются, мы не можем вкладывать никуда, потому что покрываем текущие займы на развитие бизнеса. Если говорить о перспективах, однозначно все на стопе. Расширение салонов и открытие новых в нашей сетке не планируется. Благоприятные условия должны быть для развития бизнеса. Законы не должны переписываться каждый месяц».

Только 8% предпринимателей сообщили, что готовы направлять прибыль на расширение производства. В феврале таких было почти 30%. Большинство же предпочитает пока держать излишки на банковских депозитах. Сооснователь компании Cetraria Игорь Мищенко называет главными факторами торможения бизнеса ужесточение налоговых условий и законодательные преграды:

«Свободных средств у нас немного, и неизвестно, куда их вкладывать, потому что мы все знаем про блокировки одна за другой. Попробуй вложись в одно дело — заблокируют, и ты останешься ни с чем. Единственный рекламный ресурс — это "Яндекс Директ". Все мы находимся в подвешенном состоянии, и что-то планировать невозможно. Пробовали рынок СНГ, вроде как союзное государство Беларусь, а на самом деле там куча ограничений. Налоговая подсылает тайных покупателей, хотят купить компанию за наличные, без чека. Хотят поймать нас на штраф. Все устроено так, что государственные органы норовят максимально отщипнуть. Такое ощущение, что они просто сошли с ума».

Доля собственных средств в инвестициях компаний, по данным за 2025 год, доходила до 60%. Это максимум с 97-го, следует из отчетов Росстата. Но кризис инвестиций своего дна еще не достиг, полагают аналитики, учитывая результаты опросов Центра стратегических разработок. Даже если регулятор продолжит снижать ключевую ставку, стоимость заемных средств, которые можно направить на развитие, еще долго будет на запретительном уровне для большинства компаний.

Светлана Белова