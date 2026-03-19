Рубль испытывает давление
Можно ли заработать на ослаблении национальной валюты
Инструменты валютного рынка могут помочь инвестору отыграть падение рубля, но прогнозировать дальше нескольких дней опрошенные “Ъ FM” аналитики опасаются. 19 марта внебиржевой курс доллара подходил к отметке 87,5 руб. Российская валюта ослабевает несмотря на подорожавшие на мировых рынках нефть и газ. Юань на Мосбирже превысил 12,5 руб. А внебиржевые котировки евро в моменте пробили отметку 100 руб. впервые с сентября 2025-го.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Можно ли на этом заработать? Директор по стратегии группы «Финам» Ярослав Кабаков предостерегает от резких движений, ситуация может измениться в течение недели:
«Мы пока не знаем окончательных параметров бюджета, а значит, сохраняется достаточно высокий уровень неопределенности и рисков. Впереди заседание Центрального банка, и по его итогам, а также на фоне фиксации прибыли инвесторами, рубль вполне может укрепиться. Поэтому, на мой взгляд, сейчас стоит действовать максимально осторожно: ожидания девальвации рубля могут оказаться не вполне оправданными. При этом важно помнить, что бюджет сверстан исходя из курса около 92 руб. за доллар. Однако ситуация с ликвидностью остается непростой. В этих условиях делать однозначные прогнозы преждевременно — до публикации параметров бюджета корректнее говорить лишь о возможных сценариях».
Заседание по ключевой ставке запланировано на 20 марта. Эксперты ожидают снижения на половину процентного пункта — до 15% годовых. И валютные инструменты могут защитить инвесторов от рисков, отмечает экономист Виктор Тунёв:
«Основное падение уже произошло и было связано не с фундаментальными факторами, а с дефицитом юаневой ликвидности и резким ростом ставок.
Сейчас, наоборот, на фьючерсах валюта торгуется дешевле спота: при курсе около 86 руб. за доллар июньский контракт — примерно 83,5 руб. Это указывает на крупные хеджирующие позиции и временный характер ослабления рубля — в том числе из-за слабого притока валютной выручки в этом месяце. В следующем месяце ситуация может улучшиться за счёт нефтяных доходов, и курс способен откатиться ближе к 80 руб. Но для инвесторов это скорее краткосрочная история: движение может продолжиться, но затем, как правило, следует коррекция. С другими валютными инструментами ситуация похожая, но в облигациях есть дополнительный риск: при высоких ставках их доходности растут, а цены снижаются».
Минфин не проводит операции с валютой с начала марта. В ведомстве говорили, что это необходимо для корректировки условий бюджетного правила. При этом как цена отсечения нефти поменяется, до сих пор неизвестно. Когда ситуация с российской валютой может стабилизироваться: Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева рассчитывает на ближайшее время: «Ключевой фактор — экспортная выручка по высоким ценам еще не поступила: лаг обычно до двух месяцев. Сейчас он может сократиться, и уже на следующей неделе возможны первые поступления, что поддержат рубль. Более четкие ориентиры появятся к середине апреля — после понимания параметров бюджетного правила и действий Минфина.
При текущих вводных рубль выглядит крепким, но ослабление к 90 руб. за доллар на горизонте полутора месяцев вполне возможно. Впрочем, прогнозировать его по-прежнему сложно».
На пятницу Центробанк повысил официальный курс доллара сразу на 1,7 руб. — почти до 85 руб. По прогнозу Минэкономики, средний курс американской валюты в этом году будет в коридоре от 92 руб. до 94 руб.