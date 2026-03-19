Рубль испытывает давление

Инструменты валютного рынка могут помочь инвестору отыграть падение рубля, но прогнозировать дальше нескольких дней опрошенные “Ъ FM” аналитики опасаются. 19 марта внебиржевой курс доллара подходил к отметке 87,5 руб. Российская валюта ослабевает несмотря на подорожавшие на мировых рынках нефть и газ. Юань на Мосбирже превысил 12,5 руб. А внебиржевые котировки евро в моменте пробили отметку 100 руб. впервые с сентября 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Можно ли на этом заработать? Директор по стратегии группы «Финам» Ярослав Кабаков предостерегает от резких движений, ситуация может измениться в течение недели:

«Мы пока не знаем окончательных параметров бюджета, а значит, сохраняется достаточно высокий уровень неопределенности и рисков. Впереди заседание Центрального банка, и по его итогам, а также на фоне фиксации прибыли инвесторами, рубль вполне может укрепиться. Поэтому, на мой взгляд, сейчас стоит действовать максимально осторожно: ожидания девальвации рубля могут оказаться не вполне оправданными. При этом важно помнить, что бюджет сверстан исходя из курса около 92 руб. за доллар. Однако ситуация с ликвидностью остается непростой. В этих условиях делать однозначные прогнозы преждевременно — до публикации параметров бюджета корректнее говорить лишь о возможных сценариях».

Заседание по ключевой ставке запланировано на 20 марта. Эксперты ожидают снижения на половину процентного пункта — до 15% годовых. И валютные инструменты могут защитить инвесторов от рисков, отмечает экономист Виктор Тунёв:

«Основное падение уже произошло и было связано не с фундаментальными факторами, а с дефицитом юаневой ликвидности и резким ростом ставок.

Сейчас, наоборот, на фьючерсах валюта торгуется дешевле спота: при курсе около 86 руб. за доллар июньский контракт — примерно 83,5 руб. Это указывает на крупные хеджирующие позиции и временный характер ослабления рубля — в том числе из-за слабого притока валютной выручки в этом месяце. В следующем месяце ситуация может улучшиться за счёт нефтяных доходов, и курс способен откатиться ближе к 80 руб. Но для инвесторов это скорее краткосрочная история: движение может продолжиться, но затем, как правило, следует коррекция. С другими валютными инструментами ситуация похожая, но в облигациях есть дополнительный риск: при высоких ставках их доходности растут, а цены снижаются».

Минфин не проводит операции с валютой с начала марта. В ведомстве говорили, что это необходимо для корректировки условий бюджетного правила. При этом как цена отсечения нефти поменяется, до сих пор неизвестно. Когда ситуация с российской валютой может стабилизироваться: Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева рассчитывает на ближайшее время: «Ключевой фактор — экспортная выручка по высоким ценам еще не поступила: лаг обычно до двух месяцев. Сейчас он может сократиться, и уже на следующей неделе возможны первые поступления, что поддержат рубль. Более четкие ориентиры появятся к середине апреля — после понимания параметров бюджетного правила и действий Минфина.

При текущих вводных рубль выглядит крепким, но ослабление к 90 руб. за доллар на горизонте полутора месяцев вполне возможно. Впрочем, прогнозировать его по-прежнему сложно».

На пятницу Центробанк повысил официальный курс доллара сразу на 1,7 руб. — почти до 85 руб. По прогнозу Минэкономики, средний курс американской валюты в этом году будет в коридоре от 92 руб. до 94 руб.

Александра Абанькова