Судостроительный завод «Ростр» в Новой Ладоге вновь столкнулся с риском банкротства

В Арбитражный суд поступило исковое заявление о признании несостоятельным АО «Судостроительный завод „Ростр“», сообщает «Фонтанка». Заявителем выступил предприниматель Леонид Козлов, сумма требований не уточняется.

Предприятие, зарегистрированное в Новой Ладоге, специализируется на строительстве траулеров, прогулочных судов и пассажирских причалов. По данным СПАРК, выручка завода за 2024 год составила 58 млн рублей при убытке 61 млн рублей. Собственником компании является Захар Сидоренко, который также возглавляет нижегородское АО «ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева».

Это не первая попытка признать «Ростр» банкротом. С 2024 года различные контрагенты, включая машиностроительный завод «Армалит», красноярский завод «Сегал» и ФНС, пытались инициировать процедуру несостоятельности предприятия. Однако в январе 2026 года производство по делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения — завод рассчитался с долгами.

