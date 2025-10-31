Захар Сидоренко избран гендиректором ЦКБ по СПК имени Алексеева
Акционеры АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» внеочередным голосованием избрали на должность генерального директора Захара Сидоренко, сообщили в конструкторском бюро. Полномочия господина Сидоренко будут действовать два года.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Прежний гендиректор Евгений Цыпленков досрочно сложил полномочия. Он возглавлял ЦКБ с 13 февраля 2024 года, сменив в этой должности Сергея Итальянцева, управлявшего бюро с 2018 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Захар Сидоренко ранее руководил петербургскими ЦКБ «Нептун», ООО «Сид групп», а также судостроительными заводами «Ладога» и «Ростр».
Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1993 году и специализируется на разработке и производстве высокоскоростных судов гражданского, двойного и военного назначения. В частности, ЦКБ выпускает скоростные суда на подводных крыльях «Валдай 45 Р» и «Метеор 120 Р».