Захар Сидоренко избран гендиректором ЦКБ по СПК имени Алексеева

Акционеры АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» внеочередным голосованием избрали на должность генерального директора Захара Сидоренко, сообщили в конструкторском бюро. Полномочия господина Сидоренко будут действовать два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Прежний гендиректор Евгений Цыпленков досрочно сложил полномочия. Он возглавлял ЦКБ с 13 февраля 2024 года, сменив в этой должности Сергея Итальянцева, управлявшего бюро с 2018 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Захар Сидоренко ранее руководил петербургскими ЦКБ «Нептун», ООО «Сид групп», а также судостроительными заводами «Ладога» и «Ростр».

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1993 году и специализируется на разработке и производстве высокоскоростных судов гражданского, двойного и военного назначения. В частности, ЦКБ выпускает скоростные суда на подводных крыльях «Валдай 45 Р» и «Метеор 120 Р».

Владимир Зубарев