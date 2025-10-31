Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Захар Сидоренко избран гендиректором ЦКБ по СПК имени Алексеева

Акционеры АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» внеочередным голосованием избрали на должность генерального директора Захара Сидоренко, сообщили в конструкторском бюро. Полномочия господина Сидоренко будут действовать два года.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Прежний гендиректор Евгений Цыпленков досрочно сложил полномочия. Он возглавлял ЦКБ с 13 февраля 2024 года, сменив в этой должности Сергея Итальянцева, управлявшего бюро с 2018 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Захар Сидоренко ранее руководил петербургскими ЦКБ «Нептун», ООО «Сид групп», а также судостроительными заводами «Ладога» и «Ростр».

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1993 году и специализируется на разработке и производстве высокоскоростных судов гражданского, двойного и военного назначения. В частности, ЦКБ выпускает скоростные суда на подводных крыльях «Валдай 45 Р» и «Метеор 120 Р».

Владимир Зубарев