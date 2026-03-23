Индустриальный парк «Новоселки»

Центр трансфера технологий Фото: Корпорация развития Ярославской области ЦОД Вымпелком Фото: Корпорация развития Ярославской области

Основные характеристики:

Площадь: 420 га.

Тип площадки: Greenfield (подготовленные для строительства земельные участки).

Заполненность: по данным на 2026 год — 86%, свободно около 60 га.

Расположение: в непосредственной близости от Ярославля (областного центра). Есть прямой выезд на федеральные автомобильные дороги М-8 «Холмогоры» и Р-132 «Золотое кольцо».

Управляющая компания: АО «Корпорация развития Ярославской области».

Год создания: 2009

Аккредитация: парк имеет сертификат соответствия Национальному стандарту ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные парки. Требования» и аккредитацию Минпромторга России.

Инфраструктура: парк обеспечен централизованной и современной инженерной и транспортной инфраструктурой, включая электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, канализацию, дороги.

Транспортная доступность: расстояние до международного аэропорта — 13 км; расстояние до Москвы — 240 км; расстояние до Костромы — 70 км.

Специализация: парк предназначен для размещения предприятий различных отраслей промышленности, включая:

машиностроение;

химическую промышленность;

фармацевтику;

пищевое производство и другие направления.

Ключевые резиденты (по данным на 2025 год):

ООО «Астрон Билдингс»;

ОАО «Вымпелком»;

АО «Р-Фарм»;

ООО «Ярославский завод напитков».

Условия размещения: Для размещения на территории парка заключается договор субаренды между АО «Корпорация развития Ярославской области» и инвестором. Есть возможность последующего приобретения земельного участка в собственность по цене, равной 25% кадастровой стоимости участка.

История фармкластера

Фармацевтический кластер в Ярославской области начал формироваться в 2009 году в рамках Концепции кластерной политики Правительства региона. Идея создания кластера возникла в контексте необходимости диверсификации экономики области, особенно после кризиса 2008 года, когда традиционные отрасли (машиностроение) столкнулись с серьезными трудностями.

Ярославская область имела потенциал для развития фармацевтической промышленности благодаря наличию научно-образовательной базы и квалифицированных кадров. Регион был включен в Стратегию развития фармацевтической промышленности РФ до 2020 года как перспективная территория для размещения новых предприятий.

Ключевую роль в инициировании проекта сыграло правительство Ярославской области. Он активно привлекал инвесторов, участвовал в конференциях и презентовал возможности региона. Среди первых компаний, выразивших готовность локализовать производство в Ярославской области, были «Р-Фарм» и Nycomed, позже приобретенная компанией «Такеда».

В 2010 году началось строительство завода Nycomed (сейчас — завод «Такеда») в индустриальном парке «Новоселки». Объем инвестиций компании составил около 75–80 млн евро. Завод должен был специализироваться на производстве стерильных растворов и твердых лекарственных форм.

Компания «Р-Фарм» запустила в Ярославле завод по производству готовых лекарственных форм. Объем инвестиций в первую очередь составил около 1,5–2 млрд рублей. Предприятие ориентировалось на выпуск препаратов для лечения бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, сахарного диабета, онкологических и других заболеваний.

Правительство области уделяло большое внимание созданию системы многоуровневой подготовки кадров — от школы до вуза. Реализовывались проекты: