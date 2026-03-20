Комплекс по адаптивным видам спорта в Красноярске построит московская компания

Управление капитального строительства Красноярского края определило подрядчика строительства многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса по адаптивным видам спорта. Им станет московское ООО «СПК-Инжиниринг». С компанией заключен контракт, срок исполнения которого завершится 21 марта 2028 года.

Подрядчик предложил выполнить работы за 949,5 млн руб. при стартовой цене — 989,1 млн руб. Всего на участие в конкурсе подано две заявки, второй участник был готов исполнить контракт за 954,5 млн руб. Согласно техническому заданию победителю необходимо построить пятиэтажное здание площадью более 7 тыс. кв. м. Пропускная способность спорткомплекса рассчитана на 143 человека одновременно.

Здание включает оздоровительный бассейн, универсальный спортивный зал, зал для единоборств, настольного тенниса и тренажерный зал. Также предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский блок, столовая, фойе с гардеробом и технические помещения.

По данным заксобрания Красноярского края, к 2028 году в регионе будут построены девять крупных спортивных объектов. На эти цели по программе «Развитие физической культуры и спорта» выделено 34,8 млрд руб.

ООО «СПК-Инжиниринг» зарегистрировано в Москве в 2012 году в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Генеральным директором с августа 2019 года является Элита Цугаева, которая также владеет 78,39% доли в уставном капитале. Согласно данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 10,8 млрд руб., что на 44% выше показателя 2024 года. Чистая прибыль также выросла на 27% и достигла 104 млн руб.

