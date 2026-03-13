Главные новости недели 9–15 марта
Выбор «Ъ-Черноземье»
- По данным Банка России, за 2025 год жители Черноземья увеличили сбережения на 18% и отказались от потребительских кредитов
- Вузы Черноземья улучшили позиции в локальном университетском рейтинге RAEX за 2026 год после того, как год назад упали в федеральном топе
- Белгородский суд оставил в СИЗО известного в регионе предпринимателя и почетного гражданина Старого Оскола Карла Лоора
- Воронежский девелопер Евгений Хамин приступил к возведению фитнес-центра за 650 млн рублей
- «Брусника» расторгает договоры с дольщиками по проекту в центре Липецка
- «Эконива» 16–17 марта начнет торги по облигациям с ожиданиями на 5 млрд рублей
- Еще один заместитель прокурора Воронежской области Константин Панаско ушел в отставку
- Курский блогер Алехин ответит в суде за нарушение порядка деятельности иноагента
- Белгородской области пообещали 500 млн рублей на закупку генераторов
- В Воронеже изменят статус участка площадью 117 га возле взлетной полосы ВАСО
- Первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на 100% мощности
- Зампреду воронежского облсуда Евгению Кучинскому могут предъявить антикоррупционный иск
- Воронежского замминистра Виталия Жебина минимально оштрафовали за лишний аванс подрядчику
- В центре Тамбова могут снести старые жилые дома в рамках строительного проекта
- В Белгородской области планируется создание специальных «антидроновых коридоров», которые обеспечат безопасное передвижение жителей
- В Липецке ГК «Строймастер» девелопера Вячеслава Старых планирует строительство жилого комплекса «Вселенная» за 1 млрд рублей
- Судебные приставы опечатали ресторан «Ярды Superbar» на улице Енисеевской в Воронеже по решению суда, признавшего здание самовольной постройкой
- Дело бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова будет рассматривать Ленинский райсуд областного центра