«Эконива» 16–17 марта начнет торги по облигациям с ожиданиями на 5 млрд рублей

Воронежская структура крупнейшего в РФ производителя сырого молока ГК «Эконива» Штефана Дюра ООО «Эконива» начинает размещение двух выпусков биржевых облигаций. Торги по первому выпуску серии 001Р-01 («фикс») стартуют в понедельник, 16 марта 2026 года, второй выпуск серии 001Р-02 («флоатер») начнет размещаться днем позже — 17 марта, следует из сообщений компании на портале раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Облигации номиналом 1 тыс. руб. за одну ценную бумагу размещаются по открытой подписке и включены во второй уровень листинга ПАО «Московская биржа». Количество бумаг каждого выпуска будет раскрыто позднее. Погашение серии 001Р-01 предусмотрено единовременно через 1 080 дней, серии 001Р-02 — через 720 дней с даты начала размещения. Ранее сообщалось, что «Эконива» планирует собрать заявки на эти выпуски общим объемом не менее 5 млрд руб.

Еще в прошлом месяце ожидалось, что трехлетний выпуск 001P-01 предполагает фиксированный купон с ориентиром не выше 18% годовых и доходностью к погашению до 19,56%. Двухлетний выпуск 001P-02 — «флоатер» с с плавающей доходностью со спредом к ключевой ставке ЦБ не выше 400 базисных пунктов (б. п.).

Однако накануне стало известно, что «Эконива» снизила ориентир ставки купона трехлетних облигаций с фиксированным доходом до 17–17,5% годовых и ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по двухлетним флоатерам серии — до не выше 350 (б. п.).

Более того, вчера в сообщении об объявлении купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 была установлена еще более низкая ставка по первому купону «фикса»: она составила составила 16,75% годовых, доход по одной облигации номиналом 1 тыс. руб. будет равен 13,77 руб.

Выплаты по «фиксу» будут производиться ежемесячно в безналичной форме в даты окончания купонных периодов с 15 апреля 2026 года по 28 февраля 2029 года включительно.

Выплаты по «флоатеру» также будут осуществляться ежемесячно в безналичной форме с 16 апреля 2026 года по 6 марта 2028 года.

Организатор и агент по размещению — Россельхозбанк. «Фикс» будет доступен для неквалифицированных инвесторов, флоатер — только для квалифицированных.

ГК «Эконива» основана в 1994 году Штефаном Дюрром, включает 42 животноводческих комплекса, в том числе строящиеся. Крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. В среднем в стаде находится около 250 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых около половины — фуражные коровы. В состав ГК входят сельскохозяйственные предприятия и перерабатывающие заводы в 13 регионах России: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тюменской областях, Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. ГК владеет 645,5 тыс. га сельскохозяйственных земель. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эконива» зарегистрировано в ноябре 2024 года в Лискинском районе Воронежской области. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — управление холдинг-компаниями. Генеральный директор — Елена Левина. Основной конечный бенефициар через ООО «Эконива-молочные реки» и ООО ГК «Эконива» — Штефан Дюрр (69,5% в ООО ГК «Эконива»), у госпожи Левиной — 6,7%, остальные доли — у миноритариев. В 2024 году общество получило 1,5 млн руб. чистой прибыли при нулевой выручке.

В середине февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Эконива» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-00261-L-001P-02E) на сумму всего до 50 млрд руб. или эквивалент в иностранной валюте.

Об инвестпроектах «Эконивы» в Воронежской области читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Стадное мышление».

Сергей Калашников