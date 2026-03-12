Первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на 100% мощности

Первый энергоблок Курской АЭС-2 достиг проектной мощности в 100%. Об этом сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на мероприятии «День информирования». Его цитирует отраслевая газета «Страна Росатом» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О начале работы первого энергоблока Курской АЭС-2 стало известно 1 января. В конце месяца губернатор Александр Хинштейн сообщил о старте строительства третьего энергоблока. В сентябре 2025 года первый зампред правительства России Александр Новак заявил о планах запустить первый и второй энергоблоки станции до 2027 года.

Курская АЭС-2 является станцией замещения выводимых из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками В-510. Работы на площадке начались в апреле 2018 года, суммарная мощность двух первых блоков составит 2 510 МВт.

О начале строительства Курской АЭС-2 читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова