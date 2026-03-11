Еще один заместитель прокурора Воронежской области ушел в отставку

Заместитель прокурора Воронежской области Константин Панаско накануне ушел в отставку. Он перешел на работу за пределами региона. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правоохранительных органах области.

Фото: прокуратура Амурской области Константин Панаско проработал в воронежской прокуратуре меньше года

Константин Панаско родился в 1987 году. Окончил Амурский государственный университет. Работает в органах прокуратуры с 2009 года. В Амурской области занимал различные должности, трижды — районного прокурора. До назначения в Воронежскую область был Тындинским городским прокурором.

Таким образом, у нового прокурора Воронежской области Валерия Войнова остался один «простой» заместитель из трех — Антон Родвиков. В середине февраля стало известно об отставке еще одного зама — Сергея Сучкова. Первым заместителем продолжает работать Дмитрий Неверов, занявший пост в 2021 году.

Господа Родвиков, Сучков и Панаско были назначены на свои должности в мае 2025 года. Они сменили Алексея Киреева, Константина Кремнева и Геннадия Буслаева.

Алина Морозова